В Челябинской области за сутки выявлено 104 случая коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 104 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 60 тысяч 527 зараженных. 2 тысячи 635 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 448).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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