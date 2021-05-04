Восемь школьников заблудились в окрестностях Златоуста

В Златоусте областные спасатели эвакуировали через реку Ай восемь детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, компания из восьми подростков в возрасте от 11 до 15 лет вышли прогуляться из Златоуста, вдоль местного пруда.

«Шли без конкретной цели, дорогу не запоминали, а когда тропинка исчезла и превратилась в заболоченную местность, предпочли не вернуться, а продолжать двигаться дальше. За помощью обратились лишь когда окончательно заблудились и выбились из сил», – рассказали спасатели.

К месту происшествия приехали сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области, полиция и родители пятерых из «путешественников». Детей, мокрых, замерзших, уставших, на лодке, по два человека в один заход, перевезли через реку Ай. На берегу в районе улицы Полевой часть детей прямо из лодки спасателей забрали родители, остальных передали сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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