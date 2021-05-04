В майские праздники на Южном Урале утонули полдюжины человек

По меньшей мере пять южноуральцев утонули в водоемах региона с начала мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая тревожная новость при шла 1 мая. В этот день в районе остановки «ТЭЦ» на улице Южный переход в Магнитогорске нашли труп неизвестного. Сейчас обстоятельства его гибели выясняют следователи.

2 мая, по информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области, утонули еще несколько человек. Так, на Шершневском водохранилище около 6 утра в 150 метрах от берега очевидец обнаружил перевернутую лодку. При выяснении обстоятельств стало известно, что предыдущим вечером два мужчины вышли в ночь на лодке без мотора на рыбалку и не вернулись. На поиски пропавших были привлечены спасатели областной ПСС, городской службы спасения, пожарной охраны, ГИМС. Позже было обнаружено тело одного погибшего рыбака (в спасжилете). Поиски второго продолжаются до сих пор.

Еще один мужчина в эту же ночь не вернулся с рыбалки на озере Утяжка (Брединский район). Как сообщил напарник пропавшего, после 11 вечера мужчина на лодке без спасжилета вышел на озеро ставить сети и до 6 утра к берегу у места стоянки автомобилей не вернулся. На месте происшествия работают спасатели Локомотивного отряда областной ПСС и сотрудники полиции.

Перевернутая лодка была найдена, а вот поиски 53-летнего жителя Орска результата не дали – большая площадь водной поверхности, широкая прибрежная полоса, заросшая камышом, и постоянно меняющийся порывистый ветер существенно затрудняют поисковые работы.

Еще два ЧП произошли в понедельник, 3 мая. В районе села Варламово (Чебаркульский район) утонул в реке Увелька 37-летний южноуралец, употреблявший спиртной. Вечером того же дня из водохранилища недалеко от поселка Спасский (Верхнеуральский район) извлекли тело 45-летнегорыбака.

Челябинск, Виктор Елисеев

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