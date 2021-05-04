В Магнитогорске водитель КамАЗа спровоцировал ДТП с маршруткой. Ищут очевидцев

Пассажирка маршрутки пострадала в аварии с участием КамАЗа и маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГИБДД Магнитогорска ищет очевидцев ДТП, которое спровоцировал водитель КамАЗа. Авария произошла еще в марте нынешнего года, но полиция все еще пытается разобраться в произошедшем.

«3 марта около 07:55 неподалеку от дома №18 на переулке Школьном 28-летний водитель на автомобиле КамАЗ, сдавая задним ходом на пересечении неравнозначных дорог, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Луидор», ехавшим по главной дороге, – пишет «Верстов.Инфо». – В результате ДТП 63-летняя пассажирка «Луидора» получила травмы. Женщину госпитализировали».

Свидетелей происшествия и автомобилистов, на видеорегистратор которых мог попасть момент аварии, просят обратиться в ГИБДД по Магнитогорску (ул. Советская, 42) либо сообщить по телефонам: 20-90-14, 29-80-77.

Челябинск, Виктор Елисеев

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