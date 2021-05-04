«Попали в какой-то ад»: жителей Кыштыма возмутило состояние детского отделения больницы

Жительница Кыштыма рассказала, в какой атмосфере лечат детей в городской больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Кыштыма попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера вмешаться в ситуацию с детским отделение городской больницы. Свое обращение мать, попавшая в больницу с малышом, разместила в социальных сетях.

«Попали мы с ребенком в какой-то ад, такое ощущение, что мы лежим не в детской палате, а в обшарпанном грязном подвале, ремонта не было уже около 40 лет! – возмутилась женщина. – Старые матрацы с разводами от грязи и нечистот, тараканы, еще советские кроватки, в некоторых уже нет прутиков, освещает палату одна лампа, которая висит на проводе из потолка... Как может наше отделение называться детским? Здесь нет ничего для детей!"

В учреждении нет нужных лекарств, бинтов, ангиокатов, утверждает автор поста. Для малыша, с которым приехала горожанка, не оказалось даже жаропонижающего – при этом ребенка привезли с 40-градусной температурой. «Мне пришлось купить все лекарства и приспособления для лечения. Просто потому, что их нет в детском отделении! Ингалятор у нас свой, слава богу, а то на всех больных один ингалятор только!" – рассказала женщина.

Автор обращения просит, чтобы власти ответили, когда в детском отделении больницы Кыштыма появятся лекарства и новая мебель. А также когда в учреждении появится детская реанимация. «Мне страшно здесь, я боюсь за своего ребенка! Помогите!" – пишет женщина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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