В Златоусте пьяная женщина завалилась вместе с детской коляской

В Челябинской области нетрезвая женщина упала вместе с детской коляской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 3 мая. Один из очевидцев снял происходящее на смартфон и выложил видео в местном интернет-сообществе.

Судя по ролику, весьма нетрезвая жительница Златоуста вышла на прогулку с двумя детьми: один ребенок был в детской коляске, девочка постарше шла рядом с горе-мамашей. При этом женщина была настолько пьяна, что коляску использовала в качестве поддержки.

В один из моментов женщина слишком сильно облокотилась на механизм и рухнула вместе с ним на землю. Проходивший мимо мужчина бросился поднимать выпавшего из коляски малыша и саму горе-мамашу.

Как только женщина восстановила равновесие, она двинулась дальше, бросив детей. Правда, далеко не ушла, упершись в будку для объявлений, попавшуюся ей на пути в нескольких метрах от места падения.

Жителей Златоуста возмутило поведение нетрезвой землячки. Кое-кто посоветовал сообщить о произошедшем в органы опеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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