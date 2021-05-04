На транспортной базе муниципального перевозчика в Челябинске прогремел взрыв

Два автобуса пострадали в результате ЧП на транспортной базе в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на территории ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ). При этом челябинцы уверены, что на транспортной базе предприятия произошел взрыв газа.

Наверняка известно лишь то, что серьезно пострадали два рейсовых автобуса. «На территории ОГТ взорвался газовый баллон автобуса Marcopolo Bravis. К счастью, пострадавших нет. Но были сильно повреждены рядом стоящие автобусы МАЗ и ЛиАЗ, – цитирует 74.RU одного из сотрудников предприятия. – Мы боимся работать на таких автобусах. Много неисправных машин выпускают на линию, а мы ведь возим людей».

Но в мэрии Челябинска эту информацию не подтверждают. По словам чиновников, ЧП, действительно, было. Но никакого взрыва не произошло – у одного из автобусов лопнуло колесо, из-за чего разбились окна в двух автобусах, стоявших рядом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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