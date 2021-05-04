Учащиеся Челябинска заступят на Вахту Памяти

Почетный караул у Вечного Огня в Челябинске будет стоять две недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 5 мая, в 11:00 состоится торжественное открытие Вахты Памяти. До 19 мая ежедневно в рамках всероссийской акции школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города будут нести Почетный караул.

Во время проведения торжественной церемонии открытия состоится передача пламени Вечного огня председателю Совета ветеранов Сосновского района Виктору Гудинову от ветерана Великой Отечественной войны, солдата Особого Уральского добровольческого танкового корпуса – легендарной «Дивизии черных ножей» Владимира Николаева. В дальнейшем пламя будет направлено в село Долгодеревенское, где 6 мая пройдет торжественная церемония зажжения Вечного огня.

Во время несения Почетного караула участники выполняют ритуал смены Почетного караула, выпускают «Боевой листок», отвечают на вопросы викторины, связанные с историей мемориала «Вечный огонь» и знаменательными датами Великой Отечественной войны. Почетный караул несут команды всех семи внутригородских районов, по 16 человек каждая. Каждые 20 минут часовые будут сменять друг друга. Караульное помещение расположено по адресу: ул. Коммуны, 69.

С 5 мая по 12 мая Почетный караул несут 112 учащихся общеобразовательных школ, с 13 мая Вахту памяти продолжат нести 112 студентов профессиональных образовательных организаций города.

Напомним, первая Вахта Памяти была открыта в 1966 году. Место проведения – сквер Добровольцев – было выбрано не случайно. Именно отсюда провожали бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт. В советское время Пост №1 работал круглый год.

По итогам проведения Вахты Памяти самые лучшие команды будут награждены Почетными грамотами «За образцовое несение Почетного караула». Кроме этого, каждая команда-участник получит Благодарность «За отличную подготовку команды к несению Почетного Караула» и значок вахтовца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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