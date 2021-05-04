Челябинцы выбрали новые названия для остановок общественного транспорта

В Челябинске определились с новыми названиями остановок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшее время будут переименованы две остановки общественного транспорта в Ленинском районе города в связи с утратой актуальности их названий. На портале «Активный Житель74» завершилось голосование.

В результате голосования, для остановочного пункта на улице Трубников, который на данный момент носит наименование «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина», 50,95% жителей выбрали новое название – «Университет правосудия», второй вариант «Центр социальной помощи» набрал 49,05% голосов.

Остановку «Профилакторий» по Копейскому шоссе переименуют в «Улицу Енисейскую», этот вариант выбрали 67,55% респондентов, за «Спортивный комплекс «Лидер» отдано 32,45% голосов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.21

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