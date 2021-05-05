В Челябинской области подростков на плоту унесло далеко от берега

Юных южноуральцев сняли с плота посреди озера Сугояк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей потребовалась юным «мореплавателям» в Красноармейском районе.

Два подростка на самодельном плоту, не задумываясь о последствиях, отчалили покорять водную стихию озера Сугояк. Поздним вечером, оценив неуправляемость выбранного плавсредства, расстояние до берега и отсутствие денег на счете телефона юноши позвонили на единый телефон экстренных служб – 112.

К месту происшествия были вызваны администрация поселка, сотрудники мобильного отряда областной поисково-спасательной службы, МЧС, пожарной охраны, скорой помощи, велся поиск родителей мальчиков. Площадь озера более 13 квадратных километров. Поисково-спасательные работы были начаты с нескольких точек, параллельно проводился опрос жителей на берегу озера.

Обнаружить подростков смог и.о. главы поселка Черемушки, он пересадил детей в свою лодку и эвакуировал на берег. Состояние здоровья детей не вызывает опасения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.21

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