В Челябинске отключают светофоры на оживленных перекрестках

На крупных перекрестках Челябинска отключают светофорные объекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, сегодня, 5 мая, будут отключены светофоры на двух перекрестках.

Так, с 9:00 до окончания работ (примерно до 14:00) отключен светофорный объект на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта.

На перекрестке ️Комсомольского проспекта и улицы Чайковского светофор не будет работать с 13:30 до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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