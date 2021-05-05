Экс-главу южноуральского села задержали за превышение полномочий

В Пласте возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий главой сельского поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Пласта в ходе проверки исполнения земельного законодательства установило, что глава администрации Демаринского сельского поселения Александр Докалов выдал гражданину подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997-2001 годах.

На основании указанного документа была произведена регистрация права собственности гражданина на земельный участок, расположенный в границах поселения.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения в отношении теперь уже бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, совершенного главой органа местного самоуправления. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль.

Напомним, Александр Докалов занимал должность главы Демарино до 2019 года, когда уволился после прошедших в администрации села обысков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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