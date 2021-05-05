В центре Челябинска закроют движение из-за генеральной репетиции парада

В Челябинске движение автотранспорта на подступах к площади Революции закроют на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 6 мая, с 16:00 до 19:00 состоится генеральная репетиция торжественного построения, посвященного празднованию Дня Победы (военный парад, творческий эпилог, прохождение техники).

На время репетиции будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на участке между улицами Цвиллинга и Елькина.

На время перекрытия автобусы будут следовать:

№2 Мехколонна – ЖД Вокзал

№4 Мамина – ЖД Вокзал

№14 ЖД Вокзал – Тимирязева – Новосинеглазово

№64 ЖД Вокзал – Свободы – Братьев Кашириных – Автобусный парк

№90с ЖД Вокзал – Тимирязева – Сад «Кристалл»

№83 Сухомесово – ЖД Вокзал

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаводского районов будут следовать на железнодорожный вокзал.

Маршруты троллейбусов №10, №17, №26 со стороны север-запада будут направлены до ПКиО им. Гагарина.

Трамваи проследуют без ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.05.21

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