Общественная палата Челябинской области выбрала старое-новое начальство

Общественная палата Южного Урала провела первое заседание в обновленном составе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, сегодня, 5 мая, состоялось первое пленарное заседание структуры нового, VI созыва, который будет работать с 2021 по 2024 год.

Напомним, 22 апреля был полностью сформирован VI состав ОПЧО, который обновился на 40%. В сегодняшнем заседании приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спикер регионального парламента Владимир Мякуш, первый вице-губернатор Анатолий Векшин, зампред областного законодательного собрания Александр Лазарев, уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров.

В ходе заседания председателем общественной палаты области единогласно избран Николай Дейнеко, занимавший этот пост и на исходе предыдущего созыва.

Заместителями председателя стали директор представительства группы «Магнезит» Евгений Андреев, вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, правозащитник Вячеслав Курилин и экс-замминистра здравоохранения Челябинской области Марина Москвичева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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