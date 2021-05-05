Южноуралец Сергей Ковалев возвращается на профессиональный ринг

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе среди профессионалов Сергей Ковалев заявил о возобновлении спортивной карьеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом южноуралец заявил на своей странице в социальных сетях.

«Слава Богу, все позади, и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», – написал спортсмен.

Напомним, Сергей Ковалев заявил о завершении карьеры в профессиональном боксе в 2021 году. Это предшествовала отмена назначенного на январь 2021 года боя после положительной допинг пробы, показавшей наличие в крови российского боксера синтетического тестостерона.

Этому предшествовало поражение в состоявшемся в ноябре 2019 года бое против мексиканца Сауля Альвареса. В результате Ковалев уступил сопернику пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Как уточняется на странице Ковалева в соцсетях, теперь он снова сдал необходимое количество допинг-тестов. Все они оказались отрицательными, и 38-летний спортсмен готовится к возобновлению карьеры.

Сергей Ковалев родился в Копейске. На профессиональном ринге провел 39 боев, победив в 34 из них (29 – нокаутом) и проиграв в 4. За свою карьеру становился чемпионом мира в полутяжелом весе среди профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF, 2014-2016 годы), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2014-2016) и Всемирной боксерской организации (WBO, 2013-2016, 2017-2018, 2019).

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