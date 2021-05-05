В водопроводе деревни в Челябинской области зафиксировали превышение ПДК ртути

Южноуральскую деревню отключили от водоснабжение после обнаружения в водопроводе првышения ПДК ртути.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, 30 апреля сотрудники ведомства в рамках социально-гигиенического мониторинга провели отбор проб из разводящей сети в деревне Шумаки Первомайского городского поселения Коркинского района.

По результатам лабораторных исследований обнаружено превышение предельно допустимых концентраций ртути в воде.

«Водоснабжение из водозаборной скважины, обеспечивающей деревню Шумаки Первомайского городского поселения, приостановлено. В настоящее время организован подвоз воды населению по графику. Вода соответствует гигиеническим нормативам», – сообщили представители Роспотребнадзора.

Ситуация по водоснабжению населения деревни остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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