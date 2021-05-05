Капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею станет игрок «Магнитки»

Егор Яковлев из магнитогорского «Металлурга» выведет сборную России на лед чемпионата мира по хоккею в Латвии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День» защитник магнитогорского клуба назначен капитаном сборной России после того, как стало известно о травме нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева.
Из-за травмы верхней части форвард «бело-голубых» вынужден пропустить турнир в Латвии. Об этом пресс-служба Федерации хоккея России сообщила в своем аккаунте в Twitter. «Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне. Капитаном команды будет Егор Яковлев», – рассказали представители ФХР.
Напомним, чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня. Первоначально местом его проведения должна была стать Белоруссия. Однако после жесткого подавления массовых протестов против итогов выборов президента в 2020 году мировое первенство решено было перенести в столицу Латвии Ригу. При этом власти страны уже объявили, что соревнования пройдут без зрителей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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