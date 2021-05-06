Южный Урал попал в число регионов-лидеров по бешенству животных

Челябинская область в числе регионов-лидеров по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в апреле 2021 года в России зафиксировано 167 случаев бешенства среди животных. Наибольшее количество случаев в апреле, по данным подведомственной Россельхознадзору Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ «ЦНМВЛ»), выявлено в Тюменской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Ивановской областях, а также в Волгоградской, Смоленской и Астраханской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Алтай.

Всего с начала 2021 года (с 1 января по 30 апреля) на территории Челябинской области зарегистрировано 30 случаев бешенства животных, 29 населенных пунктов было объявлены неблагополучными, в них введен карантин по бешенству. Это практически идентично аналогичному периоду прошлого года: за четыре первых месяца 2020 года в области было выявлено 30 случаев бешенства животных в 30 неблагополучных пунктах.

Напомним, что бешенству подвержены животные, как дикие, так и домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Основной метод профилактики – вакцинация. Диких зверей иммунизируют с помощью оральных вакцин, их разбрасывают в местах обитания плотоядных в виде приманок. Домашних и сельскохозяйственных животных вакцинируют подкожно или внутримышечно. Домашних питомцев – кошек и собак – ветврачи рекомендуют прививать от бешенства не реже одного раза в год. Животные-компаньоны могут заразиться инфекцией от диких зверей, а затем инфицировать своего владельца.

Распознать заболевание у питомца позволит необычное поведение. Это может быть беспричинное беспокойство, повышенная чувствительность к свету и шуму, агрессия. Кроме того, инфекция вызывает судороги, слюнотечение, нарушение координации движений, паралич. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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