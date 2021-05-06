Управления Россельхознадзора Челябинской и Курганской областей объединили в одну структуру

В результате реорганизации двух территориальных управлений образовано управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 5 мая завершена реорганизация территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) двух регионов. Реорганизация проведена путем присоединения территориального управления по Курганской области к управлению Россельхознадзора по Челябинской области с изменением наименования на управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Центр объединенного территориального органа будет находиться в Челябинске, работа в рамках возложенных на управление полномочий будет осуществляться на территории двух регионов ответственности ведомства – Челябинской и Курганской областей.

В структуру нового управления Россельхознадзора входит пять надзорных отделов (отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, отдел внутреннего ветеринарного надзора, отдел надзора за обеспечением карантина растений, отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля и отдел государственного земельного надзора) и три обеспечивающих.

Временно исполняет обязанности руководителя нового управления Татьяна Шатоха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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