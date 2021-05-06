Летальность коронавируса в Челябинской области достигла 2,4%

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 60 тысяч 732 зараженных. 2 тысячи 651 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 461). Летальность ковида в регионе достигла 2,4%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.05.21

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