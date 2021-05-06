«Все праздничное настроение испортили». В Челябинске контролеры устроили скандал в «Трамвае Победы»

Сотрудники челябинского муниципального перевозчика устроили разборки в «Трамвае Победы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев возмутил скандал, который устроили контролеры при проверке билетов в трамвае, выпущенном на линию в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам горожан, все усилия создать праздничное настроение пошли прахом на фоне хамского поведения сотрудников службы контроля ООО «ЧелябГЭТ», с криками набросившихся на кондуктора вагона, не заполнившую вовремя какие-то бумаги. Причем происходило все это на глазах у изумленных пассажиров.

«Сегодня проехалась на трамвайчике в честь дня Победы, все было прекрасно, аж слезы накатывались от военной музыки, – рассказала одна из очевидцев в паблике «Челябинский транспорт». – Но произошел не очень красивый случай. На северо-западе зашли люди, которые проверяют билеты, а именно один был молодой человек, а другой – предпенсионного возраста. И начали молодую девчушку доставать тем, что какой-то листок у нее не заполнен. Я все понимаю, но зачем разговорить на повышенных тоннах с ней! Только все праздничное настроение испортили».

«Какое-то уважение-то к людям нужно иметь. И не разговаривать по-быдляцки. И более того – на повышенных тонах. Спокойно и тихонько сказать, что вот, такая ситуация. Человечность, видимо, напрочь отсутствует» – поддержали автора поста другие горожане.

Кто-то даже предложил уволить несдержанных контролеров.

Впрочем, одна из сотрудниц «ЧелябГЭТ» попыталась оправдать коллег. «Если кондуктор уже не в первый раз попалась с незаполненным билетно-учетным листом, то я не удивлюсь, – написала женщина. – Но и хамства или грубости я от них пока что ни разу на линии не слышала, и как кондуктор по возможности сразу стараюсь предупредить контроллеров и объясняю, что не успела его вовремя заполнить. Иногда, когда мало пассажиров, стараюсь все дописать в билетно-учетном листе уже в вагоне и на линии. Или стараюсь дописать на ближайших конечных, если есть время».

При этом заступница не высказала своего отношения к ситуации, когда скандал разгорается на глазах пассажиров, которые уж точно не обязаны терпеть подобные «не очень красивые» сцены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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