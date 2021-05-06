Купальный сезон откроют в Челябинске 1 июня

Официальный купальный сезон стартует в Челябинске 1 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия опубликовала распоряжение «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, в 2021 году», подписанный главой города Натальей Котовой.

Согласно документу, купальный сезон на водоемах города Челябинска продлится с 1 июня по 31 августа. Спасательные посты будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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