Купальный сезон откроют в Челябинске 1 июня

Официальный купальный сезон стартует в Челябинске 1 июня.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия опубликовала распоряжение «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, в 2021 году», подписанный главой города Натальей Котовой.
Согласно документу, купальный сезон на водоемах города Челябинска продлится с 1 июня по 31 августа. Спасательные посты будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.05.21
«Все праздничное настроение испортили». В Челябинске контролеры устроили скандал в «Трамвае Победы». / Летальность коронавируса в Челябинской области достигла 2,4%. / Управления Россельхознадзора Челябинской и Курганской областей объединили в одну структуру. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube