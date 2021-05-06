Полицейские открыли огонь по челябинцу, напавшему на них с ножом

В Челябинске полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, забравшегося в квартиру бывшей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» позвонила женщина, рассказав, что в ее квартиру, расположенную на первом этаже дома, через окно ворвался бывший сожитель. 43-летний, ранее судимый мужчина был пьян и вел себя агрессивно, при себе имел нож. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, увидев которых челябинец выпрыгнул из окна и с ножом в руке напал на полицейских, угрожая им физической расправой.

На многочисленные предупреждения мужчина не реагировал. Тогда сотрудники патрульно-постовой службы полиции, после предупредительного выстрела в воздух, открыли по буяну огонь. После ранения в ногу он был задержан. Ему оказана первая помощь, впоследствии он доставлен в медицинское учреждение.

По факту применения оружия сотрудниками полиции проводится проверка. Предварительно установлено, что оружие применено правомерно.

В отношении нападавшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Избирается мера пресечения.

Женщина, к которой ворвался буян, не пострадала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.05.21

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