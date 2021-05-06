На Таганае снова заметили стаю лебедей

Второй год подряд на Таганай прилетают лебеди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стаю лебедей-шептунов заметили на Большом Тесьминском водохранилище в Златоусте. Об этом сообщает telegram-канал «Таганай News».

«Сейчас это небольшая стайка из пяти особей. Среди них явно прослеживается один вожак, он крупнее и постоянно «бдит» обстановку – вытягивает шею, крутит ей, ведет остальных и даже покрикивает», – пишут авторы канала.

В прошлом году на протяжении нескольких дней на водохранилище жила стая из 12 особей. Здесь для лебедей хорошая кормовая база из водорослей, но для гнездования водоем не подходит – нет сплавин, заросших проток, близкое соседство с человеком, отмечают на канале. Во время осенней миграции этих птиц на Таганае пока не видели.

«Впервые лебедя-шипуна видели на водохранилище в 1962 году. По свидетельству смотрителя Кузьминых несколько особей были застрелены местными браконьерами. Улетев весной, на осеннем пролете косяк вернулся и несколько раз с криком пролетел над водой. Больше лебедей никто здесь не видел. Спустя почти 60 лет они вернулись», – пишут авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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