На Южный Урал обрушатся заморозки

В Челябинскую область вернутся минусовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 7 мая в горах и низинах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов.

6-7 мая в отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

В пятницу, 7 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0,+5 градусов, в горах и низинах заморозки до -5. Днем – 18-23 градуса выше нуля

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске завтра ночью будет +2, +4 градуса, днем +19, +21. Порывы ветра ночью могут достигать 12 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.05.21

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