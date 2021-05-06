На Южном Урале одно из министерств сменило вывеску

Мининформ официально переименован в минцифры Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, новое официальное сокращенное название регионального ИТ-ведомства – минцифры Челябинской области.

Ранее постановлением главы Южного Урала министерство информационных технологий и связи области было переименовано в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. Однако сокращенное наименование оставалось прежним – мининформ. Теперь изменено и официальное сокращенное название.

«Сокращенное наименование используется при подготовке документов, материалов в средствах массовой информации, а также в официальной переписке», – уточнили в правительстве региона.

Ведомство по-прежнему будет выполнять функции внедрения информационно-коммуникационных технологий в Челябинской области в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика», а также координировать деятельность министерств и ведомств в этом направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.05.21

Придется потесниться: почему большому городу не обойтись без выделенных полос для общественного транспорта. / На Южный Урал обрушатся заморозки. / На Таганае снова заметили стаю лебедей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»