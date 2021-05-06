Власти Челябинска рассказали о работе общественного транспорта в Родительский день

Городской транспорт Челябинска в Родительский день будет работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Родительский день 11 мая будет усилена работа основных и организована работа дополнительных маршрутов общественного транспорта.

От конечной остановки «Улица Чичерина» до Градского и Преображенского кладбищ будет организована работа дополнительных автобусных маршрутов:

– №94 «ул. Чичерина – Градский прииск». От ул. Чичерина начало работы в 9:05, последний рейс – в 18:48. Интервал движения 25 минут.

– №95 «ул. Чичерина – кладбище Преображенское» первый рейс в 9:10, последний рейс 17:58. Интервал движения 40 минут.

Электрический транспорт будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам. Для подвоза горожан к остановочному пункту «ул. Чичерина» будет усилена работа троллейбусного маршрута №26 «Первоозерный – ул. Молдавская».

Успенское кладбище

Пассажиры смогут воспользоваться следующими маршрутами:

Трамваи №3 «Завод им. Колющенко – ЧМК», №14 «ул. Чичерина – ЦХП», №18 «ул. Чистопольская – ЧМК», №20 «ЧМК – Медгородок».

Троллейбусы №7 «ЧМК – АМЗ», № 4 «ПКиО – ЧМК», №15 «ЧМК – улица Молдавская».

Автобусы №15 «ЧМК – ЮУрГУ», №31 «ЧМК – Ак. Сахарова» и №71 «ЧМК – ул. Петра Столыпина».

Фатеевское кладбище

Пассажиры смогут воспользоваться троллейбусом №8 «ПКиО – ЧКПЗ» и автобусами №27 «Пос. Фатеевка – ул. Барбюса» и №33 «Вокзал – Челябрыба».

Митрофановское кладбище

Усилена работа троллейбусных маршрутов №7 «ЧМК – АМЗ», №12 «ул. Молдавская – АМЗ» и №16 «АМЗ – ЖБИ».

Шершневское кладбище

Автобус №60с «Сад Надежда – сад Вишневый».

Расписание здесь.

Автобус №67с «Областная больница – сад Вишневый»

Расписание здесь.

Сухомесовское кладбище

Маршрут автобуса №83 будет работать по измененной трассе: «ЮУрГУ – пос. Сухомесово (до ж/д переезда).

До кладбища в поселке Сосновка можно добраться автобусом №51 «ул. Университетская Набережная – Сосновка».

В поселке Исаково – автобусным маршрутом №52 «Областная больница – пос. Исаково» и №37с «Ж/д вокзал – Сад Жилищник».

До кладбища в поселке Каштак можно добраться автобусом №44 «ЧМК – пос. Каштак».

Подробное расписание движения доступно на сайте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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