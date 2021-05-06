В Челябинске две школьницы пострадали, пытаясь сделать селфи на фоне поезда

Попытка сделать селфи на фоне поезда закончилась для девочек-подростков больницей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 4 мая на детской железной дороге (структура ЮУЖД) в ЦПКиО имени Гагарина.
Две 15-летние девушки хотели сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Пытаясь поймать кадр, одна из них не заметила, что подошла слишком близко к составу. Несмотря на небольшую скорость, поезд зацепил школьницу, и ту отбросило на подругу.
Вместе девушки упали на насыпь. По информации пресс-службы ЮУЖД, с ушибленными ранами головы и лица обеих школьниц доставили в больницу. Здесь у них также диагностировали сотрясение головного мозга.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.05.21
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