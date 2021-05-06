За сутки в Челябинской области выгорело больше 300 гектаров леса

За минувшие сутки в лесах Челябинской области произошло два десятка пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 317 гектаров.

Два крупных лесных пожара произошли в Миассе и Аргаяшском районе, а также на территории Верхнеуральского района.

Кроме того, возгорания произошли на территории Каслинского, Красноармейского, Кусинского, Кыштымского. Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 317 гектаров. На тушении были задействованы 392 человека и 123 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 163 лесных пожара на площади 1 тысяча 450 гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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