За сутки в Челябинской области выгорело больше 300 гектаров леса

За минувшие сутки в лесах Челябинской области произошло два десятка пожаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 317 гектаров.
Два крупных лесных пожара произошли в Миассе и Аргаяшском районе, а также на территории Верхнеуральского района.
Кроме того, возгорания произошли на территории Каслинского, Красноармейского, Кусинского, Кыштымского. Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 317 гектаров. На тушении были задействованы 392 человека и 123 единицы техники.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 163 лесных пожара на площади 1 тысяча 450 гектаров.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.05.21
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