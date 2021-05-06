Вокруг парада: что происходит в городе, пока по главной площади маршируют полки (ФОТО)

В преддверии 9 мая Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы.

Последний прогон всегда вызывает большой интерес у горожан, так как в нем участвуют не только люди в парадном обмундировании, но вся запланированная сценарием техника за исключением современных самолетов. То есть по сути, генеральная репетиция – это тот же парад только на несколько дней раньше 9 мая.

«Новый День» решил показать своим читателям «закулисье» этого события: что происходит в городе, пока по главной площади маршируют полки.

Поскольку действо разворачивается на центральной площади города, мимо которой идет большой транспортный поток, репетиции обычно проводят вечером – после часа пик: в целях обеспечения безопасности во время прохода танков и другой военной техники движение в центре останавливается.

Но сегодня, видимо решив, что день официально выходной и большой нагрузки на дороги нет, начало назначили на 16:00. Но, похоже, что для многих горожан 6 мая оказалось рабочим, потому что движение в центре полностью соответствовало часу пик будней. И тут закрыли проспект Ленина – на соседних улицах мгновенно образовались пробки.

улица Свободы

проспект Ленина

улица Тимирязева

улица Труда

Зато для роллеров, самокатчиков и велосипедистов было раздолье

Автобусы пустили в объезд, но не определили им временные остановки, поэтому водители высаживали пассажиров, где придется. Например, на парковке возле «Киномакса»:

Троллейбусы остановили, некоторые – прямо посреди дороги, что усугубило и без того сложную ситуацию:

Часть автобусов сняли с маршрутов для подвоза участников парада

В это время на Алом поле народ с тоской ждал хоть какой-нибудь транспорт

В действиях властей было много странного: зачем-то заблокировали правые полосы при разрешенном правом повороте:

К площади Революции подогнали передвижные экраны и зачем-то транслировали на них программу ОТР:

Возможно, таким образом пытались отвлечь внимание человека, выдававшего себя за сотрудника ФБР (так было написано на его кепке):

Но ни он, ни другие зрители, ни участники внимания на эти экраны не обращали:

А сотрудники ГИБДД в упор не видели, что у них под носом нарушают правила:

Ради военнной техники закрыли проспект Ленина от улицы Свободы до улицы Красной, но не закрыли переход на Цвиллинга, и пешеходы уворачивались от уезжающих с площади машин

И «вишенка на торте»: в двух шагах от площади Революции, в сквере рядом с резиденцией областного правительства равернули «стены памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны, но сделали это так, что ни подойти к стендам, ни пройти мимо без риска споткнуться и упасть практически невозможно.

Что будет, когда 9 мая сквер – после того же парада – заполнится народом, страшно представить.

Челябинск, Виктор Вагнер, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 06.05.21

За сутки в Челябинской области выгорело больше 300 гектаров леса. / В Челябинске две школьницы пострадали, пытаясь сделать селфи на фоне поезда. / Власти Челябинска рассказали о работе общественного транспорта в Родительский день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»