Вокруг парада: что происходит в городе, пока по главной площади маршируют полки (ФОТО)

В преддверии 9 мая Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы.
Последний прогон всегда вызывает большой интерес у горожан, так как в нем участвуют не только люди в парадном обмундировании, но вся запланированная сценарием техника за исключением современных самолетов. То есть по сути, генеральная репетиция – это тот же парад только на несколько дней раньше 9 мая.
«Новый День» решил показать своим читателям «закулисье» этого события: что происходит в городе, пока по главной площади маршируют полки.
Поскольку действо разворачивается на центральной площади города, мимо которой идет большой транспортный поток, репетиции обычно проводят вечером – после часа пик: в целях обеспечения безопасности во время прохода танков и другой военной техники движение в центре останавливается.
Но сегодня, видимо решив, что день официально выходной и большой нагрузки на дороги нет, начало назначили на 16:00. Но, похоже, что для многих горожан 6 мая оказалось рабочим, потому что движение в центре полностью соответствовало часу пик будней. И тут закрыли проспект Ленина – на соседних улицах мгновенно образовались пробки.
улица Свободы
проспект Ленина
улица Тимирязева
улица Труда
Зато для роллеров, самокатчиков и велосипедистов было раздолье
Автобусы пустили в объезд, но не определили им временные остановки, поэтому водители высаживали пассажиров, где придется. Например, на парковке возле «Киномакса»:
Троллейбусы остановили, некоторые – прямо посреди дороги, что усугубило и без того сложную ситуацию:
Часть автобусов сняли с маршрутов для подвоза участников парада
В это время на Алом поле народ с тоской ждал хоть какой-нибудь транспорт
В действиях властей было много странного: зачем-то заблокировали правые полосы при разрешенном правом повороте:
К площади Революции подогнали передвижные экраны и зачем-то транслировали на них программу ОТР:
Возможно, таким образом пытались отвлечь внимание человека, выдававшего себя за сотрудника ФБР (так было написано на его кепке):
Но ни он, ни другие зрители, ни участники внимания на эти экраны не обращали:
А сотрудники ГИБДД в упор не видели, что у них под носом нарушают правила:
Ради военнной техники закрыли проспект Ленина от улицы Свободы до улицы Красной, но не закрыли переход на Цвиллинга, и пешеходы уворачивались от уезжающих с площади машин
И «вишенка на торте»: в двух шагах от площади Революции, в сквере рядом с резиденцией областного правительства равернули «стены памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны, но сделали это так, что ни подойти к стендам, ни пройти мимо без риска споткнуться и упасть практически невозможно.
Что будет, когда 9 мая сквер – после того же парада – заполнится народом, страшно представить.
Челябинск, Виктор Вагнер, Евгений Полак
Челябинск. Другие новости 06.05.21
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