В Челябинской области от коронавируса скончались 8 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 101 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 60 тысяч 833 зараженных. 2 тысячи 660 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 469).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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