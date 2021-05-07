Демарш несогласных: пятерых спортсменов отстранили от участия в чемпионате России по кикбоксингу

После скандала на открытии чемпионата России по кикбоксингу пятерых спортсменов отстранили от участия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», членов сборных Москвы и Челябинской области дисквалифицировали после скандала, разразившегося во время открытия чемпиона России по кикбоксингу. Об этом спортсмены рассказали в социальных сетях.

Произошло это после того, как во время открытия соревнований освистали руководителя республики Калмыкия Бату Хасикова, избранного президентом Федерации кикбоксинга России. Однако итоги выборов признают далеко не все тренеры и спортсмены страны. Кикбоксеры уверены, что стали жертвами борьбы за руководство Федерацией кикбоксинга России.

Среди отстраненных спортсменов оказался южноуралец Александр Бобров. «Свою дисквалификацию считаю необоснованной, на то нет никаких веских причин, – заявил он в обращении, опубликованном на личной странице в социальных сетях. – Мне не дают никакой бумаги, подтверждающей мою дисквалификацию, чтобы я мог это решение обжаловать. Я считаю, что спортсмены не должны страдать из-за политических войн. Мы хотим выступать на соревнованиях! Я в этом году лишился возможности выполнить норматив заслуженного мастера спорта России. Также на соревнованиях были дисквалифицированы еще четверо спортсменов из Москвы, потому что они поддерживают своего тренера и наставника Герасимова Михаила Владимировича. Прошу разобраться и помочь в нашей проблеме министерство спорта России и президента России Владимира Владимировича Путина».

Противники Бату Хасикова настаивают на том, что преемник предыдущего президента ФКР Вадима Украинцева был избран руководителем федерации с нарушениями. К тому же, по их данным, минюст отказал в утверждении протокола о выборах ввиду отсутствия кворума. Оппоненты провели свою конференцию, на которой президентом избрали главного тренера сборной команды России по кикбоксингу, исполнительного директора Федерации кикбоксинга России Михаила Герасимова (по информации ФКР, трудовой договор с ним расторгнут 30 апреля). Однако аппарат организации итоги «альтернативной» конференции не признает.

В самой ФКР обвинили спортсменов в провокации. «4 мая состоялась официальная церемония открытия чемпионата и первенства России по кикбоксингу, – говорится на официальной странице Федерации кикбоксинга России в соцсетях. – К большому сожалению, не обошлось без провокаций по срыву официальной церемонии открытия чемпионата и первенства России. Наши оппоненты выбрали самые низкие «методы» по срыву чемпионата и первенства России! Мало того, что в срыве приняли прямое участие бывшие и действующие спортсмены, которых лично вывозил на международные соревнования в составе сборной России и дал дорогу в мир большого спорта Вадим Владимирович Украинцев, так еще были предприняты меры по вовлечению в эти «грязные игры по срыву соревнований» только начинающих свой спортивный путь юношей и девушек!»

Организаторы чемпионата со стороны Федерации кикбоксинга Челябинской области неофициально подтвердили, что дисквалификация пятерых спортсменов связана с их участием в демарше на церемонии открытия состязаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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