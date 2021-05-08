День Победы в Челябинске отметят с размахом: афиша праздничных мероприятий

76-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне в Челябинске отметят с размахом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году власти региона отменили все торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Это было связано с началом пандемии коронавируса: к 9 мая число зараженных в области составляло 1 тысячу 58, 11 из них умерли.

На сегодняшний день количество инфицированных южноуральцев, по официальным данным, приближается к 61 тысяче человек, ежедневно выявляется не менее 100 новых случаев, 2 тысячи 660 зараженных скончались, но власти запланировали на 9 мая ряд массовых мероприятий.

Торжества начнутся в 9:00 с возложения цветов к Вечному огню. Далее запланирована следующая программа:

В администрации Челябинска предупреждают, что вход на концерт «Знамя Победы» будет осуществляться с 18:00 со стороны Свердловского проспекта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.05.21

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