День Победы в Челябинске отметят с размахом: афиша праздничных мероприятий

76-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне в Челябинске отметят с размахом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году власти региона отменили все торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Это было связано с началом пандемии коронавируса: к 9 мая число зараженных в области составляло 1 тысячу 58, 11 из них умерли.
На сегодняшний день количество инфицированных южноуральцев, по официальным данным, приближается к 61 тысяче человек, ежедневно выявляется не менее 100 новых случаев, 2 тысячи 660 зараженных скончались, но власти запланировали на 9 мая ряд массовых мероприятий.
Торжества начнутся в 9:00 с возложения цветов к Вечному огню. Далее запланирована следующая программа:
В администрации Челябинска предупреждают, что вход на концерт «Знамя Победы» будет осуществляться с 18:00 со стороны Свердловского проспекта.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.05.21
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