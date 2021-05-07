В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта

В Челябинске 9 мая в связи с проведением парада Победы и праздничного салюта 9 мая центральные улицы города будут закрыты для автотранспорта.
В 11:00 начнется Торжественное построение войск Челябинского гарнизона в связи с этим с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение:
– по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);
– по проспекту Ленина от Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны);
– по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
– по Елькина от Тимирязева до улицы Воровского;
– по Цвиллинга от Тимирязева до улицы Труда.
Из-за ограничений общественный транспорт будет следовать по следующим маршрутам:
Автобусы:
№ 2 «Мехколонна – Ж/д вокзал»;
№ 4 «Мамина – Ж/д вокзал»
№ 14 «Ж/д вокзал – Доватора – Воровского – пос. Новосиниглазово»;
№ 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении);
№ 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении)4
№ 83 «Ж/д вокзал – пос. Старокамышинск»;
№ 90с Ж/д вокзал – Доватора – Воровского, далее по маршруту до сада Кристалл, (в прямом и в обратном направлении).
Троллейбусы:
№ 5 «АМЗ – Ж/д вокзал» (с 09:00 до 19:00 – отменён);
№ 8 «ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д вокзал»;
№ 10 «ЧКПЗ – Солнечный берег – Гагарина – Ж/д вокзал»;
№ 10 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»;
№ 11 «ЧТЗ – Первоозёрный»;
№ 16 «ЖБИ – ЧТЗ»;
№ 17, 26 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»;
№ 19 «ТЭЦ 3 – Первоозёрный – Ж/Д вокзал»;
№ 26 «Первоозёрный – Ж/Д вокзал».
Трамваи:
№ 3 по трассе маршрута № 20 «ЧМК – Медгородок»;
№ 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»;
№ 7 «ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ»;
№ 8 «ЧЭМК – Чистопольская»;
№ 15 по трассе маршрута № 6 «ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС»;
№ 15 2Чичерина – Першино»;
№ 16 по трассе маршрута № 17 «Чичерина – Медгородок»;
№ 18 «Чичерина – ЧМК»;
№ 22 «ЧГРЭС – Российская – КБС – Чистопольская»;
№ 22 по трассе маршрута № 14 «Чичерина – ЦХП».
Отметим, что маршрутные такси будут ходить в объезд закрытых участков по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.
По традиции в 22:00 состоится торжественный фейерверк на набережной реки Миасс, около памятника Столыпину.
В связи с проведением салюта будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20:00 до 23:00:
– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
– поулице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки);
– по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
– по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
– по улице Красная от пр. Ленина до пр. Победы.
Общественный транспорт изменит схему движения:
Автобусы:
№ 2 отменяются рейсы от ПКиО: 20:25, 20:58, 22:00.
№ 34 «Мехколонна – Автобусный парк» отменяются рейсы от Автобусного парка: 20:02, 20:37. Рейс отправлением с Мехколонны в 20:51 переносится на 21:15.
№ 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»;
№ 18 «Автобусный парк – перекрёсток Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта»;
№ 45 «Автобусный парк – Аэропорт» отменяются рейсы от Автобусного парка: 18:50, 21:40. От Аэропорта 20:15, 22:19. Рейс отправлением с Автобусного парка в 19:28 переносится на 19:00, отправлением от Аэропорта в 20:15 переносится на 21:15.
№ 71 «ЧМК – Петра Столыпина» с 19:30 – работа маршрута приостановлена.
№ 81 ЮУрГУ – Чистопольская» отменяются рейсы от ПКиО: 21:45.
Трамваи:
№ 3 по трассе маршрута № 14 «ЦХП – Чичерина»;
№ 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»;
№ 7 «ЧГРЭС – Российская – КБС»;
№ 8, 22 «Ч2ГРЭС – Горького – КБС – Чистопольская»;
№ 18 «Першино – Коксохим»;
№ 20 «ЧМК – Чичерина».
Также трамвайные маршруты от остановки «Завода им. Колющенко» следуют:
№ 3 «Завод им. Колющенко – кольцо Копровый»;
№ 5 «Завод им. Колющенко – ЧЭМК»;
№ 5 «Завод им. Колющенко – Горького – Победы – ЧГРЭС»;
№ 7»Завод им. Колющенко – ЧГРЭС»;
№ 8 «Завод им. Колющенко – Чистопольская»;
№ 16 «Завод им. Колющенко – Чичерина».
От остановки «Цирк» маршрут № 3 пойдет по схеме – «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый». А от остановки Медгородок маршрут № 20 последует «Медгородок – ЧМК».
От остановки «Калинина:
№ 3 «Калинина – Завод им. Колющенко»;
№ 17 «Калинина – Медгородок»;
№ 22 «Калинина – Чичерина».
От остановки «Теплотехнический институт»:
№ 3 «Теплотех. – Завод. им Колющенко»;
№ 22 «Теплотех. – Чистопольская».
Автобус:
От остановки «ПКиО»
№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»;
№ 4 «ЮУрГУ – Мамина»;
№ 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».
От остановки «Железнодорожный вокзал»
№ 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»;
№ 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».
От остановки «Теплотехнический институт»
№ 34 «Теплотехнический инст. – Мехколонна»;
№ 45 «Теплотехнический инст. – Аэропорт».
От остановки «Комсомольский проспект»
№ 71 Петра Столыпина по Братьев Кашириных.
От остановки «Северо-Крымская»
№ 71 до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ.
Троллейбус:
От остановки»Дворец спорта Юность»
№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;
№ 12 «ДС Юность – АМЗ»;
№ 12 «ДС Юность – Молдавская».
От остановки «Калинина»
№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;
№ 12»ДС Юность – АМЗ»;
№ 12 «ДС Юность – Молдавская».
От остановки «Труда» (Энгельса / Труда):
№ 14 по Молодогвардейцев до ЧМК;
№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.
От остановки «Алое поле»
№ 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»;
№ 19 «Алое поле – Первоозёрный»;
№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.
После завершения праздничного фейерверка для развоза жителей, после открытия движения, будут работать следующие маршруты:
Трамвай:
От остановки «Завода им. Колющенко»:
№ 3 «Завод им. Колющенко – кольцо Копровый»;
№ 5 «Завод им. Колющенко – ЧЭМК»;
№ 5 «Завод им. Колющенко – Горького – Победы – ЧГРЭС»;
№ 7»Завод им. Колющенко – ЧГРЭС»;
№ 8 «Завод им. Колющенко – Чистопольская»;
№ 16 «Завод им. Колющенко – Чичерина».
От остановки «Цирк»:
№ 3 «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый».
От остановки «Калинина»:
№ 3 «Калинина – Завод им. Колющенко»;
№ 17 «Калинина – Медгородок»;
№ 22 «Калинина – Чичерина».
От остановки «Теплотехнический институт»:
№ 3 «Теплотех. – Завод. им Колющенко»;
№ 22 «Теплотех. – Чистопольская».
От остановки Медгородок:
№ 20 «Медгородок – ЧМК».
Автобус:
От остановки «ПкиО»:
№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»;
№ 4 «ЮУрГУ – Мамина»;
№ 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».
От остановки «Железнодорожный вокзал»:
№ 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»;
№ 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».
От остановки «Теплотехнический институт»:
№ 34 «Теплотехнический инст. – Мехколонна»;
№ 45 «Теплотехнический инст. – Аэропорт».
От остановки «Комсомольский проспект»:
№ 71 Петра Столыпина по Братьев Кашириных.
От остановки «Северо-Крымская»:
№ 71 до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ.
Троллейбус:
От остановки «Дворец спорта Юность»:
№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;
№ 12 «ДС Юность – АМЗ»;
№ 12 «ДС Юность – Молдавская».
От остановки «Калинина»:
№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;
№ 12»ДС Юность – АМЗ»;
№ 12 «ДС Юность – Молдавская».
От остановки «Труда» (Энгельса / Труда):
№ 14 по Молодогвардейцев до ЧМК;
№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.
От остановки «Алое поле»:
№ 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»;
№ 19 «Алое поле – Первоозёрный»;
№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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