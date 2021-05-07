За сутки в Челябинской области выгорело больше 220 гектаров леса

За минувшие сутки в лесах Челябинской области произошло полтора десятка пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 221 гектар.

При этом 5 пожаров зафиксировали в Миасском лесничестве. Их общая площадь превысила 137 гектаров. Кроме того, возгорания произошли на территории Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Октябрьского и Чебаркульского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 221 гектар. На тушении были задействованы 218 человек.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 177 лесных пожаров на площади 1 тысяча 671 гектар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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