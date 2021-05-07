Заморозки задержатся на Южном Урале

В Челябинской области сохранятся минусовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 8 мая в низинах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

В субботу, 8 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +3,+8 градусов, в низинах заморозки до -2. Днем – 19-24 градуса выше нуля

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.05.21

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