Супруга южноуральского губернатора за год увеличила доход почти в 800 раз

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его замы отчитались о доходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сведения о доходах и расходах руководства Челябинской области за 2020 год опубликовали на официальном сайте губернатора.

Так, глава Южного Урала Алексей Текслер заработал в прошлом году 12,5 миллиона рублей. Это на треть меньше его дохода в 2019 году (17 миллионов рублей). Зато супруга губернатора Ирина Текслер увеличила доход почти в 800 раз – 219 тысяч рублей против 277 рублей в 2019 году.

Наибольший доход среди вице-губернаторов оказался у Вадима Евдокимова: чиновник заработал вдвое больше своего шефа – 25 миллионов рублей. У остальных замов главы региона заработки существенно ниже.

Первый вице-губернатор Виктор Мамин заработал в 2020 году 8,4 миллиона рублей. Первый зам Ирина Гехт – 6,4 миллиона рублей.

Ответственный за развитие сельского хозяйства и ЧС Сергей Сушков отчитался о доходе в 5,4 миллиона рублей. Евгений Голицын заработал 5,4 миллиона рублей. Сергей Шаль – чуть больше 5 миллионов рублей.

Анатолий Векшин, Егор Ковальчук и Станислав Мошаров отчитались о доходе в 4,9 миллиона рублей каждый.

Челябинск, Виктор Елисеев

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