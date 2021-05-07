Прибыль системообразующих предприятий Челябинской области составила в 2020 году 182 миллиарда рублей

Эксперты оценили прибыль системообразующих предприятий Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значимые предприятия Челябинской области получили в 2020 году прибыль в 182 миллиарда рублей. Убыток составил 10,5 миллиардов рублей. К такому выводу пришли специалисты компании «Соинвест», проанализировав состояние регионального бизнеса.

При этом экономика региона характеризуется тенденцией к централизации прибыли: пять компаний (две металлургические и три горнодобывающие), получили 49% всей прибыли предприятий Челябинской области.

Лидером среди прибыльных компаний остается ММК, хотя прибыль металлургов снижается второй год подряд. А вот на вторую позицию в регионе по суммарной прибыли своих предприятий вышла РМК. При этом принадлежащий ей Томинский ГОК – третья по прибыли компания региона.

Также эксперты отмечают, что три четверти значимых для региона компаний в 2020 году были прибыльными. Причем, компании, у которых чистая прибыль составила более 20% выручки, представляют практически все сектора экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, грузоперевозки, торговля, телеком, животноводство и растениеводство.

«В общем и целом, ситуация с бизнесом в Челябинской области – как с населением: выглядит устойчивой, но смертность превышает рождаемость и есть небольшой миграционный отток, – говорят экономисты. – Компании среднего бизнеса, наряду с металлургами и добывающими гигантами, являются опорной конструкцией для экономики региона. Переход контроля над региональными предприятиями за пределы региона, об ускорении которого иногда говорят, как нам кажется, либо проходит кульминацию, либо ее не будет, но нарастать ему уже, кажется, некуда. Региональная бизнес-элита – это уже только средний бизнес, а со структурами федерального масштаба регион выстраивает отношения отдельно, в меру сил и средств».

Эксперты проанализировали деятельность 216 системообразующих предприятий Южного Урала. По видам деятельности компании представляют все секторы экономики. «Больше всего в списке тех, чей основной вид деятельности связан с производством – 90, 24 – добыча полезных ископаемых, 20 относится к сфере телекома, но дело тут в холдинге с большим числом юридических лиц, 19 – строительство, 14 – пассажирские перевозки, 12 – агробизнес, 5 – оптовая торговля. Оставшиеся 32 предприятия – прочие виды деятельности, среди которых грузовой транспорт, эксплуатация, ремонты, сфера услуг и управления», – говорится в аналитическом обзоре.

Годовую отчетность за 2020 год опубликовали 182 компании. Из них 40 зафиксировали убытки, 141 – прибыль (на них приходится 70% всей прибыли прибыльных компаний Челябинской области за 2020 год), 1 – не вело деятельности.

Прибыль прибыльных предприятий насчитывает 182 миллиарда рублей, убыток убыточных – 10,5 миллиардов рублей. Основная доля регионального системообразующего бизнеса показали прибыль в пределах полумиллиарда рублей.

В первой пятерке лидеров по сумме прибыли, вместе с бессменным лидером, ММК (51,5 миллиарда рублей) – Южуралзолото (15,1 миллиарда рублей) и два ГОКа РМК (Томинский – 9,1 миллиарда, Михеевский – 6,6 миллиарда рублей). Замыкает пятерку – ЧТПЗ (4,2 миллиарда рублей).

Помимо металлургов и добывающих компаний, в ТОП-25 – агрохолдинги и агропереработчики, машино- и приборостроители, производители изоляторов, мягких контейнеров и трубопроводной арматуры.

Список лидеров по убыткам возглавляет АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (убыток 3,7 миллиарда рублей). ЗЭМЗ также находится в процедуре банкротства с 2019 года.

АО «Уралбройлер» – номер два по размеру убытка (1,3 миллиарда рублей). На третьем месте – совместное предприятие «Конара» и «Транснефти» «Русские электрические двигатели» (1,1 миллиард рублей). Четвертое по убыточности производство – АО «Трубодеталь», принадлежащее Объединенной металлургической компании. Завод поставил третий подряд антирекорд: «убыток 2018 года был немногим менее 400 миллионов рублей, в 2019 году увеличился до 821 миллиона, и в 2020 снова увеличился на значимую величину – 894 миллиона рублей». «Похоже, что акционеры не делают ставку на «Трубодеталь», и растущие убытки, возможно, способ не спеша выйти в деньги, а затем продать имущество», – предполагают эксперты.

Завершает пятерку самых больших убытков прошедшего года миасское ООО «ИВЕКО-АМТ» – 482 миллиона рублей при выручке 6,6 миллиардов.

20 региональных системообразующих предприятия имеют отрицательную величину собственного капитала. «Само по себе это не говорит о предбанкротном состоянии, в холдингах до сих пор широко практикуется перекрестное финансирование через займы и другие финансовые техники, противоположные капитализации бизнеса, – отмечают авторы обзора. – Как бы то ни было, компания с отрицательным собственным капиталом – это оболочка с пустотой внутри, которая не ответит по тем своим обязательствам, которые сочтет излишне обременительными. Судьба таких – слияние, докапитализация или банкротство».

Отметим, что в число таких предприятий вошли оба муниципальных перевозчика Челябинска – ООО «Общественных городской транспорт» и ООО «ЧелябГЭТ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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