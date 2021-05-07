Экс-директор областного фонда имущества в Челябинске отделалась условным сроком за аферу с землей

Бывшая высокопоставленная чиновница и ее экс-супруг получили условные сроки за попытку присвоить участок в Челябинске стоимостью почти 20 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал экс-директора Челябинского областного фонда имущества Полину Морозову и ее бывшего мужа виновными в мошенничестве.

Напомним, бывшая высокопоставленная чиновница и ее экс-супруг планировали, по версии следствия, обманом оформить в собственность участок земли рыночной стоимостью почти 20 миллионов рублей в Курчатовском районе областного центра.

Землю арендовал отчим чиновницы. Но она попросила его переуступить право аренды фирме уже бывшего родственника. Затем на территории участка разместили быстровозводимую конструкцию. Благодаря этому интересанты намеревались получить право на выкуп земли без торгов по цене, серьезно уступающей рыночной, а затем построить на участке ТРК. Однако в дело вмешалась ФСБ.

Сегодня, 7 мая, суд приговорил фигурантов каждого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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