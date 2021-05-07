Мэр Челябинска заработала в 2020 году больше пяти миллионов рублей

В мэрии Челябинска рассказали о доходах главы города и ее замов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сведения о доходах и расходах мэра Челябинска Натальи Котовой и ее заместителей опубликовали на официальном сайте администрации города.

Если верить документу, Наталья Котова заработала в 2020 году более 5 миллионов рублей.

Самым богатым вице-мэром стал ответственный за городское хозяйство Александр Астахов, задекларировавший доход в 3,8 миллиона рублей. Менее денежной оказалась должность руководителя аппарата мэрии: Валерий Смирнов заработал 2,9 миллиона рублей.

Доход замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской превысил 2,5 миллиона рублей. Как и у занявшего четвертую строчку среди вице-мэров куратору дорожного хозяйства Максима Куляшова.

Далее следует замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев с доходом в 2,4 миллиона рублей.

Меньше всех среди вице-мэров в 2020 году заработал куратор вопросов строительства Владимир Шамне – чуть больше 2 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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