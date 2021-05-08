Губернатор Текслер пожелал долгих лет жизни ветерану, умершему несколько месяцев назад

Власти Челябинской области пожелали здоровья и долгих лет жизни ветерану, умершему несколько месяцев назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поздравление с Днем Победы, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовала в соцсетях внучка умершей женщины.

«Вы перед тем, как поздравляете ветеранов ВОВ, проверяйте, живы они или нет. Моя бабушка умерла 15 января 2021 года», – написала она.

Чиновники объяснили «конфуз» техническим сбоем.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.05.21

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