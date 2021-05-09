«Старшие командиры…» Свидетельство фронтовика

О Великой Отечественной войне говорят много. Но тем, кто юн сейчас – а это уж внуки внуков войны (как поколение), аутентичных рассказов не досталось. Выход один – стряхнуть пыль с первоисточников.
«Новый День» решил публиковать каждый год 9 мая прозаическое или поэтическое свидетельство фронтовика. На свой выбор. Критерии – репутация автора и качество текста.
Нашу антологию начинает Константин Ваншенкин. На фронт ушел, когда еще не исполнилось 17-ти. В 1942 – 1946 служил в воздушно-десантных войсках. Боевая награда одна – медаль «За взятие Вены». Войну закончил гвардии сержантом. И вся его поэзия – солдатская. Ведь известно, что литература о войне разная. Есть так называемая лейтенантская проза, есть мемуары маршалов…
А есть солдатская. По счастью, у Ваншенкина плохих стихов нет – есть хорошие и очень хорошие. Ни один критик не посчитал иначе. А читатели прежних лет не просто читали Ваншенкина – они пели его стихи. Это был редкий случай: автор был настолько музыкален, что композиторы без труда перелагали его рифмы на ноты. Наверное, самой знаменитой стала песня «Алеша», посвященная памятнику советским солдатам в болгарском Пловдиве.
Но наш выбор пал на куда менее известное стихотворение. Как неиконописно советское оно было издано в сборнике «Примета» только в перестроечные годы. Тогда военная тема уже мало кого интересовала…
«Старшие командиры…»
Старшие командиры
Были от нас вдали.
Стрелы или пунктиры
Карандашом вели.
Средние командиры,
Чтоб залатать прорыв,
Бросили нас в те дыры,
Нами же их прикрыв.
Младшие командиры!..
В безднах полей глухих
Так их могилы сиры,
Как подчиненных их.
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 08.05.21
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