Южный Урал накрыл смог, чиновники все списывают на природу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 7 – 12 мая в Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ.

И жители Челябинска сразу же начали жаловаться на запах гари. В министерстве экологии Челябинской области объяснили неприятный запах лесными пожарами.

«9 и 10 мая во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров. Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также ХМАО. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса, – заявил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. – В результате многие жители ощущают сильный запах гари, задымленность и жалуются на головные боли, раздражение слизистой и затрудненное дыхание.

Сейчас эта дымка дошла и до Челябинской области. Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах.

В случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется не проветривать помещения, проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.05.21

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