На Южном Урале будет жарко

На Южном Урале ожидается жара.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем столбики термометров в отдельных районах Челябинской области достигнут +25 градусов. В среду, четверг и пятницу температура воздуха продолжит повышаться, и выходные преодолеет 30-градусную отметку. Осадков не предвидится.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, такая погода продержится всю вторую декаду мая. А в конце месяца может похолодать до +15 и пойдут дожди.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 10.05.21
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