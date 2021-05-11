На Южном Урале будет жарко

На Южном Урале ожидается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем столбики термометров в отдельных районах Челябинской области достигнут +25 градусов. В среду, четверг и пятницу температура воздуха продолжит повышаться, и выходные преодолеет 30-градусную отметку. Осадков не предвидится.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, такая погода продержится всю вторую декаду мая. А в конце месяца может похолодать до +15 и пойдут дожди.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.05.21

Южный Урал накрыл смог. / Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла почти 8,5 тысячи человек. / Военные слова мирного назначения. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»