В Челябинской области маршрутка сбила школьницу на переходе

Школьница пострадала в ДТП с участием маршрутного такси в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 10 мая, в 14:00 в районе дома №40 по улице Керченской.

59-летний водитель микроавтобуса «Луидор», следовавшего по маршруту №5, при повороте налево совершил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.

По факту аварии проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.21

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