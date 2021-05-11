В Челябинской области маршрутка сбила школьницу на переходе

Школьница пострадала в ДТП с участием маршрутного такси в Миассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 10 мая, в 14:00 в районе дома №40 по улице Керченской.
59-летний водитель микроавтобуса «Луидор», следовавшего по маршруту №5, при повороте налево совершил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.
По факту аварии проводится проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.05.21
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