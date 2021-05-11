В Челябинской области произошло больше 200 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона сгорело больше 1 тысячи 800 гектаров южноуральских лесов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади свыше 10 гектаров.

Возгорания произошли в Каслинском, Саткинском, Усть-Катавском, Чебыркульском и Шершневском лесничествах.

При этом в минувшие выходные были зафиксированы пожары, причиной которых стало несоблюдение правил безопасности туристами. Так, по информации пресс-службы национального парка «Зигальга», крупное возгорание ликвидировали в Месединском лесничестве. Причиной ЧП, по предварительным данным, мог стать непотушенный костер, который оставили отправившиеся на сплав по Юрюзани туристы.

«Выгорело больше 5 гектаров. Перекинуться на особо охраняемую природную территории огню не позволила река. Впрочем, если бы ветер в тот день был сильнее, такая преграда вряд ли стала бы помехой. Чуть поодаль обнаружились следы еще одного возгорания – оно началось из-за небрежного сжигания порубочных остатков», – рассказали в пресс-службе парка.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Челябинской области зарегистрированы 204 лесных пожара на общей площади 1 тысяча 807 гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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