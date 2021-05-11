В Челябинске зацвела сакура

Сакура зацвела в Челябинске на неделю раньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в Городском саду имени Пушкина в 26 раз зацвела сакура.

«Это гордость и достопримечательность парка. В этом году из-за жаркой погоды сакура зацвела на неделю раньше», – отметили чиновники.

Челябинцам и гостям города советуют не откладывать в долгий ящик возможность полюбоваться на экзотические цветы. Ведь сакура цветет недолго: пройдет еще пять дней, и эти прекрасные цветы начнут облетать от малейшего дуновения ветра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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