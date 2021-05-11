В майские каникулы коронавирусом заболели более 1 тысячи человек

В Челябинской области за праздничную декаду мая коронавирусом заболели 1 тысяча 16 человек (100 новых случаев выявлено за последние сутки).

Региональный минздрав сообщил о смерти 79 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 64 человека (7 – за последние сутки).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 61 тысяча 288 зараженных. 2 тысячи 694 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 497).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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