Уральские металлурги запускают беспилотные грузоперевозки

На территории Магнитогорского металлургического комбината стартуют беспилотные грузоперевозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК, транспортная компания «Traft» и компания «Эвокарго» договорились об опытно-промышленной эксплуатации на территории комбината беспилотных грузовиков EVO-1. Начать тестировать беспилотники на ММК планируют в мае-июне этого года.

Тестовый запуск беспилотных грузовиков EVO-1 на территории испытательного центра в Москве прошел в марте текущего года. Флот из трех беспилотных грузовиков EVO-1 совершил проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Все, что требовалось от человека – нажать кнопку старта на панели на боку автомобиля. Каких-либо недочетов во время испытания беспилотника выявлено не было, все участники тестового запуска были удовлетворены результатами и выразили уверенность в успешном дальнейшем сотрудничестве.

Участники проекта провели круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков по территории ПАО «ММК». Так, необходимым условием успешной реализации проекта является подготовка территории, по которой будет осуществляться движение беспилотников – дорожная разметка, знаки, специально оборудованные ж/д переезды, что гарантирует успешное внедрение беспилотных систем на территории комбината.

Инновации в логистике – часть долгосрочной стратегии развития ПАО «ММК» по пути цифровой трансформации. Беспилотные грузовики – важный компонент эффективных логистических процессов. Использование беспилотников позволит ММК снизить риски и затраты на перевозки, сделает их более безопасными и, что очень значимо, экологичными, поскольку автомобили работают на электрической тяге.

До основного запуска сторонам предстоит решить некоторые организационные вопросы и прийти к окончательным договоренностям по проекту. По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем использовании беспилотных перевозок в обществах Группы ММК.

Генеральный директор компании «Traft» Артур Мурадян заявил: «Данный проект был бы невозможен без внедрения передовых технологий «Эвокарго». Мы со своей стороны доработали клиентский сервис Трафт.онлайн, что позволило интегрировать его с системой получения заказа беспилотным грузовиком. Такие решения вскоре станут новым стандартом в логистике».

Генеральный директор «Эвокарго» Андрей Большаков выразил уверенность в том, что «такие проекты, как на ММК, приближают будущее, в котором беспилотные перевозки станут превалирующим способом транспортировки грузов». По его словам, «ММК и «Traft» в этом проекте выступают в качестве визионеров, которые способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу. Вскоре этому примеру последуют и другие компании».

Челябинск, Виктор Елисеев

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