В Челябинске стартуют массовые отключения горячей воды

Через две недели в Челябинске стартует первый этап массовых опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 мая в Челябинске начнутся централизованные гидравлические испытания. Горячую воду отключат в 1 тысяче 204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех семи внутригородских районах.

Кроме того, в мае по отдельному графику гидравлические испытания пройдут и в домах, обслуживаемых локальными котельными. Обращаем внимание, что ООО «Мечел-Энерго», в связи с производственной необходимостью, перенесло срок проведения гидравлических испытаний потребителей поселка Каштак по улице Лазурной с 16 мая на 23 мая 2021.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок», 1 этап.

Челябинск, Виктор Елисеев

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